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Başkan Akın, esnafların taleplerini dinledi

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Cumhuriyet Caddesi ve Lütfiye Caddesi’nde esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Cumhuriyet Caddesi ve Lütfiye Caddesi'nde esnaf ziyaretlerinde bulundu.


Esnaf ziyaretleri esnasında bir taraftan esnaflara işlerinde kolaylık ve bereketli kazanç dileklerini ileten Başkan Cemal Akın, bir taraftan da vatandaşlarla selamlaşıp hatırlarını sordu. Belediye Başkanı Cemal Akın ziyaretlerle ilgili olarak yaptığı açıklamada halkın ihtiyaçlarını yerinde görüp dinleyerek en etkili şekilde hizmet vermek için halkın içinden hiç çıkmadıklarını söyledi.


Akın açıklamasında “Bu güne kadar hep halkın içinde olduk. Bu sayede vatandaşların ihtiyaçlarını ve önerilerini yerinde dinleyip olabilecek en etkili şekilde hizmet verdik. Bu sebeple gerçekleştirdiğimiz ziyaret ve temaslarımıza aynı şekilde hiç ara vermeden devam edip tempomuzu her geçen gün daha çok arttırarak hizmet çitamızı en yükseklere ulaştırma gayretimizle ve kararlılıkla çalışmayı sürdürüyoruz” dedi.

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