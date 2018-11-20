Başkan Akın, gençlerin taleplerini dinledi

Başkan Akın kahvaltıda gençlerle sohbet ederek belediye çalışmalarıyla ilgili görüş ve önerilerini dinledi. Akın yaptığı açıklamada bu tür buluşmalar ve ziyaretlerle, belediye çalışmalarıyla ilgili görüşleri alarak herkese ihtiyaçları doğrultusunda etkili şekilde hizmet götürmeyi amaçladıklarını belirtip gençlerin görüşlerine de önem verdiklerinin altını çizdi. Akın açıklamasında “Belediye olarak toplumun genç, yaşlı her kesimine hitap eden ve ihtiyaç duyulan hizmetler vermeye devam ediyoruz. Bu sebeple vatandaşlarla ziyaretler ve etkinliklerde bir araya geliyor ihtiyaçları dinliyor görüş alıyoruz. Bu gün de genç dostlarımızla bir araya gelerek sohbet ettik. Belediye olarak bizi ilgilendiren her konuda gençlerimizin yanında oluyoruz. Bundan sonrada üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Genç kardeşlerimize gelecek yaşamlarında başarılar diliyorum” dedi.