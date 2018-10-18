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Başkan akın incelemelerde bulundu

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Cumhuriyet Mahallesi’nde incelemelerde bulundu.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Cumhuriyet Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.


Belediye Başkanı Cemal Akın, altyapı çalışmaları tamamlanan Cumhuriyet Mahallesi Eski Hastane Caddesine bağlı ara sokaklarda başlayan kaldırım çalışmalarını inceleyerek, görevli personelden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Akın, “Eski Hastane Caddesine bağlı, altyapısı tamamlanan ara sokaklarda devam eden kaldırım düzenleme çalışmalarını inceledim. Kısa zamanda bu bölgedeki işlerimizi tamamlayıp halkımızın hizmetine sunacağız. Çalışmalarda görevli arkadaşlara teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum” dedi.

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