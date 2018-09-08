Başkan Akın MHP lideri Bahçeli ile görüştü

Ziyaret esnasında Bartın Belediyesi’nin devam eden projeleri hakkında MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye bilgiler veren Başkan Akın, Bartın’ın gelişerek değişimi için var güçleriyle çalıştıklarını, milliyetçi ve üretken belediyecilik anlayışıyla Bartın’da her vatandaşa hürmet göstererek, kucaklayıcı olmaya devam ettiklerini söyledi. Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Belediye Başkanı Cemal Akın, MHP Genel Merkezini ziyaret ettik ve burada da genel başkanımıza Bartın’daki çalışmalarımızı hakkında bilgiler verdik. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey de, çalışmalarımızda başarılar dileyerek tüm hemşehrilerimize selamlarını iletti” dedi.