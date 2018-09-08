Diğer
Kategoriler
08 Eylül 2018 12:24

Başkan Akın MHP lideri Bahçeli ile görüştü

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, MHP Bartın İl Başkanı Ercüment Özçelik, Merkez İlçe Başkanı Murat Demir ve Kadın Kolları İl Başkanı Nuran Akmaz Devlet Bahçeli ile görüştü.

Başkan Akın MHP lideri Bahçeli ile görüştü

08 Eylül 2018 12:24


Ziyaret esnasında Bartın Belediyesi’nin devam eden projeleri hakkında MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye bilgiler veren Başkan Akın, Bartın’ın gelişerek değişimi için var güçleriyle çalıştıklarını, milliyetçi ve üretken belediyecilik anlayışıyla Bartın’da her vatandaşa hürmet göstererek, kucaklayıcı olmaya devam ettiklerini söyledi. Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Belediye Başkanı Cemal Akın, MHP Genel Merkezini ziyaret ettik ve burada da genel başkanımıza Bartın’daki çalışmalarımızı hakkında bilgiler verdik. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey de, çalışmalarımızda başarılar dileyerek tüm hemşehrilerimize selamlarını iletti” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BARTIN HABERLERİ
BARTIN HAVA DURUMU
24
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç