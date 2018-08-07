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07 Ağustos 2018 13:00

Başkan Akın sporcularla bir araya geldi

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Plaj Voleybol Turnuvasının sporcuları ile bir araya geldi.

Başkan Akın sporcularla bir araya geldi

07 Ağustos 2018 13:00


Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Belediyesi İnkumu Kum Zambağı Festivali etkinlikleri kapsamında düzenlenen Plaj Voleybolu Turnuvasına katılan sporcularla akşam yemeğinde bir araya geldi. Etkinliğe katılan sporculara teşekkür eden Akın, “Bartın Belediyesi olarak Kültürel faaliyetlerimize çeşitli alanlarda sık sık gerçekleştirmeye çalışıyoruz. İnkumu’nda düzenlediğimiz festivalimize bu tür spor etkinliklerimize de ekleyerek vatandaşlarımızın sosyal etkinliklerini artırmaya çalışıyoruz. Etkinliğimize katılarak mücadele eden sporcularımıza, ailelerine ve turnuvayı izleyen vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.




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