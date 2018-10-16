Başkan Akın talep ve öneriler dinlendi

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Demirciler Mahallesi Aydınlık Caddesi ve Karaköy Mahallesi 23 Nisan Parkı'nda düzenlenen kahvaltı programında mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Yoğun katılımın olduğu programlarda Başkan Cemal Akın mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinlerken Bartın Belediyesi çalışmaları hakkında da bilgiler verdi.

Konu ile ilgili açıklamasında, mahallelerimizde birlik ve berberliği pekiştirmek, samimiyeti ve hoş görüyü artırmak adına bu tip programlara önem verdiklerini söyleyen Başkan Cemal “Bartın Belediyesi olarak altyapı ve üstyapı çalışmalarımızın yanı sıra yeni sosyal alanların oluşması, kültürel ve sanatsal etkinliklerin düzenlenmesi gibi birçok konuda vatandaşlarımıza hizmet götürüyoruz. Halkımızın bizlerden beklentilerini öğrenebilmek varsa talep ve önerilerini dinlemek amacıyla da çeşitli programlar düzenleyerek halkımızın belediyeye gelmesini beklemeden onlarla bir araya geliyoruz. Bu hafta sonu da Demirciler Mahallesi Aydınlık Caddesi ve Karaköy Mahallesi'nde bulunan 23 Nisan Parkı'nda mahalle sakinleri ile bir araya gelerek sohbet etme imkânı bulduk. Kahvaltı soframızın birlik, beraberlik ve paylaşım duygusunu paylaşan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum “ dedi.