Başkan Akın: 'Tek amacımız halkımıza daha iyi hizmet etmek'

Sokak ve Tuna Mahallesi 212. Sokak'ta düzenlenen kahvaltı programları ile vatandaşlarla bir araya geldi.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın düzenlenen kahvaltı programları ile vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Son olarak Esentepe Mahallesi 96. Sokak ve Tuna Mahallesi 212. Sokak'ta düzenlene kahvaltı programlarında vatandaşların sıkıntılarını ve belediyeden talep ettikleri çalışmaları dinledi. Programlarda katılımcılara teşekkür eden Başkan Cemal Akın, belediye çalışmaları ve projeler hakkında bilgiler verdi.

Konu ile ilgili açıklamasında, birlik ve berberliği pekiştirmek, samimiyeti ve hoş görüyü artırmak adına çeşitli programlar düzenlediklerini söyleyen Başkan Cemal Akın "Bartın Belediyesi olarak göreve başladığımız tarihten itibaren ilimize 50 yıl 100 yıl hizmet edecek projeleri hayata geçirdik. Bu çalışmalarımızın hepsi halkımızla yaptığımız istişarelerle ortaya çıktı. Bizlerin tek amacı halkımıza daha iyi hizmet etmek. Her geçen gün büyüyen ilimizde Bartın Belediyesi olarak bizlerinde sorunlulukları artmakta. Hem halkımızın beklentilerini öğrenmek hem de huzur şehri olan Bartın'da, birlik ve berberliği pekiştirmek adına çeşitli programlar düzenlemeye devam ediyoruz. Bartın halkına en güzel hizmetleri sunmaya devam edeceğiz. Programlarımıza katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.