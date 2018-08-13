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13 Ağustos 2018 14:21

Başkan Akın vatandaşlarla buluştu

Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Belediyesi tarafından Kemerköprü Mahallesi 151.

Başkan Akın vatandaşlarla buluştu

13 Ağustos 2018 14:21

Cadde ile Orduyeri Mahallesi’nde düzenlenen kahvaltı programlarında vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.


Birlik ve beraberliği pekiştirmek adına düzenlenen kahvaltıların vatandaşlar tarafından memnun ve olumlu karşılandığını belirten Başkan Akın, “Bartın Belediyesi olarak göreve geldiğimiz ilk günden bu yana kadar olan süreçte yaptığımız çalışmalarımızda vatandaşlarımızın huzuru, birlik ve beraberliğini pekiştirmek, güçlendirmek adına çalışmalar yaptık. Sık sık düzenlediğimiz mahalle toplantılarımızda vatandaşlarımızın sorunlarını birebir dinleyerek çözümler ürettik. Yine bu kapsamda mahallelerde düzenlediğimiz kahvaltı programlarında vatandaşlarımızla bir araya gelerek yaptığımız ve yapacağımız çalışmaları anlattık, istişare ettik. Etkinliklerimize katılan değerli halkımıza teşekkür ediyorum” dedi.




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