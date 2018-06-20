Başkan Akın’dan Kemerköprü ve Orta Mahalle Muhtarı’na ziyaret

Belediye Başkanı Cemal Akın, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bartın Milletvekili Adayı Op. Dr. Orhan Kırşanlı, MHP İl Başkanım Ercüment Özçelik ve MHP Merkez İlçe Başkanım Murat Demir ile birlikte Kemerköprü Mahallesi Muhtarı Turhan Karayel’i ve Orta Mahalle Muhtarı Erkan Altıntel’i ziyaret etti. Akın, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, “Bartın Belediyesi’nde görev aldığımız günden itibaren muhtarlarımızla irtibatımızı hiç koparmadan çalışmalarımızı sürdürdük. Mahallelerimizde yapacağımız yenilikleri muhtarlarımızla istişare ederek hayata geçirdik. Yapacağımız çalışmaların daha kalıcı ve kullanışlı olabilmesi için mahallenin sesi olan Muhtarlarımızın yönlendirmeleri bizler için oldukça önemlidir. Bu kapsamda sık sık Muhtarlarımızı ziyaret ederek görüşlerini dinleriz. Bizleri misafir eden değerli muhtarlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.