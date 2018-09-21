Başkan Cemal Akın, “Şehirler müzeler ile birlikte yaşar”

Akın açıklamasında “ İçinde bulunduğumuz Kent Müzesi, Rüştiye Mektebi olarak yapılan daha sonrasında Cumhuriyet Mektebi ve uzun yıllar da Bartın Belediyesi hizmet binası olarak kullanıldı. 2008 yılında Yeni Belediye Binasının yapılması ile bu bina atıl kalmaya başlatmıştı. Bu tarihi binamızı müze yapmak üzere çalışmalara başladık. İlk olarak dış cephedeki sıva kaldırarak tarihi binayı ilk günkü görünümüne kavuşturduk. Sonrasında ise eserleri bulmak adına çalışma gerçekleştirdik. Bu süreç 2-3 yıl kadar sürdü. Burada sergilenen eserlerin tamamı Bartın'da yaşamış eserler. Mumyalar haricinde dışarıdan para ile satın alınan hiçbir eserimiz yok. Çalışmalarımızın tamamlanması ile bu güzel projeyi 27 Ocak 2018 yılında halkımızın hizmetine sunduk. O günden bugüne kadar 84 bin civarında vatandaşımız müzemizi ziyaret etti. Böyle bir çalışmaya Bartın'ın ihtiyacı vardı. Müze çalışmalarımızın öncesinde ilimizi 3 bin yıllık şehir diye anlatırken, aslında 4 bin yıllık bilenen tarihi olduğunu gördük. Kaşkalar'dan başlayan bir tarih olduğunu gördük. Arkeologlar ilimizin 30 bin yıllık şehir olduğu iddia ediyorlar ve bununla ilgili çalışma gerçekleştiriyorlar. Geçmişi çok eskilere dayanan ilimizi biz burada yaşatmaya çalışıyoruz. Şehirler müzeler ile birlikte yaşar. Kemal Samancıoğlu Etnografya Müzemizin ardından Kent Müzemiz ile müze sayımızı ikiye çıkardık. Kent Müzesi'nin ardından yeni müzeler ile ilgili çalışmalar başlattık. Resim ve Sanat Müzesi, Oyuncak Müzesi, Mustafa Kemal Atatürk ve Şehitler Müzesi ve Su Müzesi yapmak istiyoruz. İnşallah bu projeleri de da hayata geçireceğiz. İlimizde son 3 yıldır resim çalıştayı gerçekleştiriyor. Türkiye'nin farklı illerinden katılım sağlayan ressam ve akademisyenler bu çalıştaylarda çok güzel eserler ortaya çıkarttı. İnşallah bu eserleri Resim ve Sanat Müzemizde sergileyeceğiz. Bartın Belediyesi olarak kültürümüze, tarihimize değer vermek durumundayız. İnşallah bu güzellikleri ortaya çıkartmaya ve halkımızın hizmetine sunmaya devam edeceğiz” dedi.