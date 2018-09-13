Belediye Başkanı Akın talep ve önerileri dinledi

Başkan Cemal Akın son olarak Karaköy Mahallesi Egemenlik Caddesi'nde Şükrankent Sitesini ziyaret etti. Ziyarette Özel Kalem Müdürü Sevgi Salcı, Ulaşım Hizmetleri Müdürü Taner Bilal, Su İşleri Müdürü Ali Yaşar, İtfaiye ve Temizlik İşleri Müdürü Mustafa Kanmaz, Zabıta Müdürü Mustafa Ala, Destek Hizmetleri Müdürü Zekai Yılmaz, Fen İşleri Müdürü Çetin Önder, Fen İşleri Müdür Yardımcısı Emre Önder ve teknik personeller hazır bulundu. Site sakinlerinin talep ve önerilerini dinleyen Başkan Cemal Akın ayrıca Bartın Belediyesi çalışmaları hakkında site sakinlerine bilgiler verdi. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın,” Halkımızla buluşmak, vatandaşlarımızın talep ve önerilerini yerinde dinlemek amacıyla çeşitli ziyaretler düzenliyor, bu ziyaretlerimizde ihtiyaçlara çözüm üretiyoruz. Son olarak ta Mahallesi Egemenlik Caddesi'nde Şükrankent Sitesi sakinleri ile bir araya geldik. Ziyaretimizde site sakinleri bizlere taleplerini ilettiler. Ayrıca belediye çalışmalarımız hakkında da sohbet etme imkânı bulduk. Bizleri ağırlayan dostlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.