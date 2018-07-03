Belediye ekipleri Bülent Ecevit Caddesi’nde

Bartın Belediyesi doğalgaz ve çeşitli altyapı çalışmaları dolayısıyla hasar gören yol ve kaldırımları sil baştan yeniden düzenleyerek halka altyapısı ve üst yapısıyla sorunsuz bir kentte huzurla yaşama imkânı sunmak için aralıksız şekilde çalışmaya devam ediyor. Daha önce birçok cadde ve sokağı yeninden düzenleyen Bartın Belediyesi son olarak Kemerköprü Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı’nı sil baştan yenilemek üzere çalışmalara başladı.

Altyapı tamam sıra üstyapıda

Çalışma hakkında bilgiler veren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, “28 Haziran 2012’de başlatılan doğalgaz çalışmaları ile üstyapı ile ilgili köklü değişiklikler gerçekleştirdik. Doğalgaz ve diğer altyapı çalışmalarını tamamlandığımız Şadırvan Caddesi, Aşağı Cami Sokak, Su Terazisi Sokak, Piryamcılar Caddesi, Karakaş Caddesi, İskele Caddesi, Mahmut Akcan Caddesi, Hükümet Caddesi, Kavaklı Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, Kaynarca Caddesi, Hendekyanı Caddesini sil baştan yeniledik. Bu değişim halkımız tarafından büyük beğeni topladı. Düzenleme çalışmalarına bir yenisini daha eklemek üzere Bülent Ecevit Caddesi’nde söküm çalışmalarına başladık. “ dedi.

8500 metrekare kaldırım, 7000 metrekare asfalt

Akın” Bu güzel caddemizde ilk olarak kaldırımlar sökülerek yeninden düzenlenecek. 8500 metrekare alanda granüllü parke taşlarla, engelli vatandaşlarımızın da kullanımına uygun yeni kaldırımlar ile bu caddemize de hem daha iyi ulaşım imkânı hem de çok daha güzel bir görünüm kazandırmayı hedefliyoruz. Bu çalışmanın ardından ise 7000 metrekarelik araç yolunu sıcak asfalt ile yeninden düzenleyeceğiz. Kent mobilyalarının da yerleştirilmesi ile Bülent Ecevit Caddesi’ni diğer caddelerimiz gibi çok daha güzel bir görünüme kavuşturmuş olacağız. “ dedi.

Daha güzel bir Bartın istiyoruz

Başkan Akın son olarak “ Göreve geldiğimiz günden itibaren 400 km’den fazla yol, 600 km’den fazla kaldırım düzenlemesi yaptık. Bu çalışmaları hayata geçirirken de çalışmanın yapılacağı alanın tüm altyapı ihtiyaçlarını karşılayarak gerçekleştirdik. Altyapısı ile sorunsuz üstyapısı ile çok daha güzel bir Bartın istiyoruz. “ dedi.