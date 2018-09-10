Belediye İş Sendikası'ndan Akın'a ziyaret

Belediye İş Sendikası kongresinde Başkan olarak seçilen Osman Karataş, Başkan Yardımcısı Hasan Aydın, Yönetim Kurulu Üyesi İlyas Gazek, Temsilci Sedat Karpuz, Disiplin Kurulu Üyesi Derya Düzoğlu Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın'ı ziyaret etti.

Makam odasında gerçekleşen ziyarette Başkan Cemal Akın Belediye İş Sendikası kongresinde Başkan olarak seçilen Osman Karataş ve yönetimine hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Ziyarette konuşma yapan Belediye Başkanı Cemal Akın ; “Belediye İş Sendikamızla bugüne kadar uyum içinde çalıştık. Bundan sonrada işçi kardeşlerimizin hak edilen imkânların ve şartların sağlanması için Belediye İş Sendikası ile birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz. Sendika Başkanı Osman Karataş ve yönetimine yeni görevlerinin hayırlı uğurlu olmasını diliyor, çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diliyorum” dedi.