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Belediye Meclisi olağanüstü toplandı

Bartın Belediyesi Eylül Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı yapıldı.

Belediye Meclis Salonunda Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın Başkanlığında gerçekleşen toplantı yoklama ile başladı. Yapılan yoklamanın ardından gündem maddesi olan Bartın İli Merkez İlçe 1/5000 ölçekli Revizyon+İlave Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Revizyon+İlave Uygulama İmar Planına yapılan itirazlar görüşüldü. Maddenin kabul edilmesi ile Bartın Belediyesi Eylül Ayı Olağanüstü Meclis Toplantısı sona erdi. Toplantının ardından açıklamada bulunan Başkan Cemal Akın alınan kararın ilimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

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