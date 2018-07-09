Belediye Meclisinde 6 madde görüşüldü

Belediye Başkanı Cemal Akın Başkanlığı’nda toplanan Mecliste 6 madde görüşülerek karara bağlandı.

Yoklama ile başlayan toplantı gündemin birinci maddesi olan Bartın Belediyesi envanterine kayıtlı olan 74 AF 113 plakalı kamyonun ve 74 AZ 403 plakalı kapalı kasa cenaze yıkama aracının kardeş belediye olan Kumluca Belediyesi’ne hibe edilmesi talebi görüşüldü. Madde oy çokluğu ile kabul edildi. Gündemin ikinci maddesinde ise Tuna Mahallesi tapuda 462 ada, 95 parsel nolu taşınmazın bitişindeki ekli folyede “A” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebinin görüşüldü. Madde meclis üyeleri tarafından İmar Komisyonuna havale edildi. Gündemin üçüncü maddesi olan Gölbucağı Mahallesi tapuda 879 ada, 8-9-10-11 nolu parseller ile tapuda 878 ada, 13-14-15 nolu parsellerin bitişindeki ekli kolyede “A” ile gösterilen kısmın yoldan ihdası talebinin görüşülmesi oy çokluğu ile kabul edildi. Gündemin dördüncü maddesinde ise İmar Komisyonuna havale edilen Kemerköprü Mahallesi tapuda 605 ada, 249 nolu parsel, 345 ada 219 nolu parsel ve 550 ada, 228 nolu parsellerin Bartın Belediyesine bağış yapma talebi görüşüldü. Madde kabul edildi. Gündemin beşinci maddesi olan Bartın, Amasra İlçesi ve Abdipaşa Beldesi Su Sağlanması ile ilgili protokolün ve gerekli kararların alınması talebi görüşüldü. Talep Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. Gündemin son maddesi olan 6 madde de ise Bartın ili 1/5000 ilave Nazım Planı, 1/1000 ölçekli revizyon+ilave uygulama imar planını görüşüldü. Madde İmar Komisyonuna havale edildi.

Meclis, 1 Ağustos Çarşamba günü toplanmak üzere karar alınmasıyla sona erdi.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Meclis toplantısının ardından yaptığı açıklamada, “Bartın Belediye Meclisimizin Temmuz Ayı toplantısını da tamamlamış olduk. Meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte aldığımız kararların halkımıza ve memleketimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” dedi.