Belediye Sosyal Hizmet Merkezi çalışmaları başladı

Belediye Başkanı Cemal Akın’ın talimatı ile Bartın Belediyesi Proje Ekibi tarafından programlandırılan ve geçtiğimiz hafta düzenlenen törenle açılışı yapılan Bartın Belediyesi Sosyal Hizmet Merkezi faaliyetlerine başladı. Merkez bünyesinde faaliyet gösteren Evde Bakım Hizmetleri Birimi görevlileri tarafından engelli ihtiyaç sahipleri ile 65 yaşını aşmış, geliri ve kimsesi olmayan vatandaşların talebi ile ev temizliği çalışması başladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Cemal Akın, “Bartın Belediyesi Sosyal Hizmet Merkezi bünyesinde faaliyete geçirdiğimiz Evde Bakım Hizmetleri Birimi’nce engelli ihtiyaç sahipleri ile 65 yaşını aşmış geliri ve kimsesi olmayan büyüklerimizin evlerini temizliyoruz, talep edildiğinde kişisel bakımlarını gerçekleştiriyoruz. Bu önemli birimimizde görev alan personelimize teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum” dedi.