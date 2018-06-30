Belediye Sosyal Hizmet Merkezi Temmuz’da hizmete giriyor

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, güçlendirme ve düzenleme çalışmaları tamamlanarak Sosyal Hizmet Merkezi, Yaşam Merkezi, Paylaşım Merkezi ve Nur Hayat Sütlü Kadın Danışma Merkezi olarak yeniden düzenlenen Kavaklı Caddesi eski İtfaiye Müdürlüğü binasında incelemede bulundu.

Konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Cemal Akın,” İtfaiye Müdürlüğü binasının Sanayi Bölgesi’ne taşınmasıyla boşalan binanın güçlendirme çalışmalarını yaparak sosyal projeler uygulamak üzere yeniden düzenledik. İki katlı olan binamız 430 metrekareden oluşuyor. Burada 4 farklı konuda halkımıza hizmet vereceğiz. Bunlardan bir tanesi olan Kavaklı Yaşam Merkezi diğer yaşam merkezlerimiz gibi vatandaşlarımızın özel gün etkinlikleri, çeşitli toplantılar, kurslar düzenleyebilecekleri birçok amaca karşılık verecek bir sosyal alan olarak hizmet verecek. Binamızın bir bölümünü de Paylaşım Merkezi olarak tasarladık. Bu merkezimizde vatandaşlarımızın kullanmadığı kıyafetlerin bağışlandığı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın buradan kıyafet temin edebileceği ayrıca kıyafetlerinin yıkanıp ütüleneceği bir paylaşım alanı olarak hizmet verecek. Bir diğer sosyal hizmetimizde Nur Hayat Sütlü Kadın Danışma Merkezi. Burada da yardıma ihtiyaç duyan bayanların çeşitli konularda yönlendirileceği ve yardım alabileceği bir alan oluşturacağız. Son olarak ta Sosyal Hizmet Merkezimizde 65 yaş üstü vatandaşlarımıza çeşitli konularda yardım etmek amacıyla kullanacağız. Gerek altyapı gerek üstyapı gerekse de sosyal projelerimizle halkımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Projelerimizin şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.