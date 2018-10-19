Belediyeden hasar gören yollara müdahale

Bartın'da Orduyeri Mahallesi'ne bağlı 179. Sokak'ta çeşitli sebeplerden dolayı hasar gören araç yolu Bartın Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından onarılıyor.

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler vatandaşlara sorunsuz ve sarsıntısız yollardan ulaşım imkanı sunmak için hasar gören araç yolları ve kaldırımlarda bakım ve onarım çalışmaları yapıyor. Ekipler son olarak Orduyeri Mahallesi'ne bağlı 179. Sokak araç yolunda parke taşlarla bakım onarım çalışması gerçekleştiriyor. Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Cemal Akın mahalle yollarını düzenli olarak bakımdan geçirdiklerini söyledi. Akın açıklamasında “Belediye olarak tüm mahallelerimizin yollarını düzenli şekilde bakımdan geçiriyoruz. Şuan Orduyeri Mahallesi 179. Sokak'ta hasar gören yolu onarmak üzere çalışma başlattık. Bu çalışma ile vatandaşlarımıza sıkıntısız şekilde ulaşım imkânı sağlamış olacağız. Yol bakım ve onarım çalışmalarımız mahallelerimizin ihtiyaç duyulan her noktasında devam edecek” dedi.