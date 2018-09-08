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08 Eylül 2018 12:21

Belediyeden Kadıoğlu Sokağına yeni su hattı

Bartın Belediyesi Su İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Karaköy Mahallesi’ne bağlı Kadıoğlu Sokak’ta yeni yerleşim alanları için 270 metre uzunlukta 110’luk Hdpe borularla yeni şehir suyu hattı oluşturma çalışması yaptı.

Belediyeden Kadıoğlu Sokağına yeni su hattı

08 Eylül 2018 12:21


Çalışma ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Cemal Akın, halkın Şehir suyu şebekesinden 24 saat kesintisiz ve sorunsuz şekilde faydalanması için gece gündüz çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek aynı zamanda yeni yerleşim alanlarının su ihtiyacını da yeni hatlar oluşturarak hızla karşıladıklarını söyledi. Akın açıklamasında “Alt yapı hizmetlerimizi halkımıza kesintisiz şekilde sunmak için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Bu çerçevede şimdide Kadıoğlu Sokak’ta kurulan yeni yerleşim alanlarının alt yapı gereksinimlerini karşılamak üzere çalışma başlattık. Bu noktada İlk etapta ana şebekemizde 110’luk Hdpe borular yardımıyla 270 metre yeni su hattı oluşturmak üzere çalışma yaptık. Şimdide oluşturduğumuz bu hat üzerinden binaların su bağlantılarını yaparak burada yaşayacak vatandaşlarımızın da alt yapı hizmetlerimizden kesintisiz ve sıkıntısız şekilde faydalanmasını sağlıyoruz. Belediye olarak tüm birimlerimizle daha güzel, modern, sorunsuz ve huzurlu bir Bartın için halkın emrine amade şekilde gece gündüz demeden çalışarak hizmet vermeye devam ediyoruz ”dedi.




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