Belediyeden Kaynarca'ya altyapı tedbiri

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler mahallelerde, yağışlı havalarda sıkıntı oluştuğu tespit edilen noktalara yeni kanallar oluşturup mazgallar yerleştirerek alt yapı tedbirleri almaya devam ediyor. Çalışma hakkında bilgiler veren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, “Mahallelerimizde özellikle aniden şiddetli şekilde bastıran yağmurlar neticesinde yağmur sularının birikmesini ve taşkın oluşturmasını önlemek için ne gerekirse yapıyoruz. Bu sebeple Orduyeri Mahallesi Kaynarca Caddesi'nde da bir çalışma yapıyoruz. Burada yağmur sularının birikmesini önlemek için yeni hat oluşturup mazgal yerleştirmek üzere çalışma başlattık. Belediye olarak tüm mahallelerimizin ihtiyaç duyulan noktalarında bu çalışmaları yapıyoruz” dedi.