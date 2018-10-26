Belediyeden Orduyeri Mahallesi'ne ödeme noktası

Bartın Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından Orduyeri Mahallesine su, emlak, ilan reklam vb. vergi ödemeleri ile su yükleme işlemlerini 24 saat yapabilmeleri için ödeme noktası yerleştirildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın,” Daha önce Rüştiyeler Sokağı'ndaki Belediye Tahsilat Bürosu yanına ve Belediye Binası bahçe girişine yerleştirmiş olduğumuz Kiosk adıyla bilinen ödeme noktasından bir yenisini de Orduyeri Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ne yerleştirdik. Vatandaşlarımız bu ödeme noktasından su, emlak, ilan reklam, vergi ödemeleri ile su yükleme işlemlerini 24 saat gerçekleştirebilecekler. Hayır olmasını diliyorum” dedi.