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08 Eylül 2018 12:20

Belediyeden taşkın önlemleri

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, mahalle yol ve kaldırımlarında yağmur sularının birikmesini önlemeye ve taşkın risklerine karşı alt yapı tedbirleri almaya devam ediyor.

Belediyeden taşkın önlemleri

08 Eylül 2018 12:20


Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kentte etkili olan yağışlar dolayısıyla oluşabilecek su baskınlarına ve taşkınlara önlem almak amacıyla mazgal temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor.


Belediye Başkanı Cemal Akın çalışmalarla ilgili açıklamasında şiddetli yağışlar sonrasında oluşabilecek su baskınlarının önüne geçmek için ve ulaşıma engel teşkil edebilecek su birikintilerini önlemek için Aladağ Mahallesi’nde mevcut mazgalları ve kanallarında temizlik çalışması yaptıklarını benzer çalışmanın ihtiyaç duyulan tüm noktalarda devam edeceğini söyledi.


Akın açıklamasında “Mahallerimizde ve kent merkezinde çeşitli noktalarda yağmur sularının birikmesini ve taşkınları önlemek için mazgallarımızın temizlik çalışmasını gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz Aladağ Mahallesi’nde çalışmalarını sürdürdü. Düzenli olarak yaptığımız bu çalışmalara tüm mahallelerimizin ihtiyaç duyulan noktalarında devam edeceğiz” dedi.




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