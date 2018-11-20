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Bilgisayar Destekli Veri Analizi Programları Eğitimi verildi

Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nün Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) “2018 Teknik Destek Programı” kapsamında gerçekleştirdiği projeyle akademik personel ve öğrencilere eğitimler verildi.

Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nün Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) “2018 Teknik Destek Programı” kapsamında gerçekleştirdiği projeyle akademik personel ve öğrencilere eğitimler verildi.


Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nün Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) desteğiyle gerçekleştirdiği “Bilgisayar Destekli Veri Analizi Programları Eğitimi” başlıklı projede eğitimler verildi. 2018 Teknik Destek Programı kapsamında hazırlanan projeyle öğretim elemanları ile lisansüstü öğrencilere SPSS ve AMOS veri analizi programları anlatıldı.


Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nuriye Semerci'nin açılış konuşmasının ardından başlayan eğitimler iki grup halinde gerçekleştirildi. Anorist İstatistik Çözümleri Firması'ndan Cem Güzey tarafından verilen eğitimlerde 68 öğretim elemanı ve lisansüstü öğrencisi SPSS temel ve ileri, AMOS yapısal eşitlik modellemesi veri analizi programlarını uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldular.

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