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12 Mayıs 2018 10:28

Bin 500 TL borç için çatıya çıktı, Valiyi çağırdı

BARTIN (İHA) – Bartın’da görme engelli bir kadın bin 500 lira borcu olduğunu söyleyerek intihara kalkıştı.

Bin 500 TL borç için çatıya çıktı, Valiyi çağırdı

12 Mayıs 2018 10:28

Binanın beşinci katına çıkan kadın Bartın Valisi’ni çağırdı.


Edinilen bilgiye göre, Bartın Göl bucağı Mahallesi’nde inşaat halindeki adliye binasının beşinci katına çıkan kadın intihar edeceğini söyledi. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Bin 500 TL borcu olduğu öğrenilen Hülya Ekim isimli iki çocuk annesi görme engeli bir kadının, o anlarını ise eşi saniye saniye cep telefonuna kaydetti. Tedavilerini yaptıramadığını ve bin 500 TL ihtiyacını olduğunu söyleyen kadın, "Vali buraya gelsin" diyerek Bartın Valisi Nusret Dirim’i yanına çağırdı.



Polis kendini Vali yardımcısı olarak tanıttı


Olay yerine gelen polis müdürü kendisini vali yardımcısı olarak tanıtarak kadını ikna etmeye çalıştı. Kadının ikna olmaması üzerine polis müdürü, “Senin derdin bin 500 TL ise ben halledeceğim. Söz; Valimiz beni gönderdi ’sorununu çözün’” dedi


Söz verilen kadın ikna edildikten sonra binanın beşinci katından indirildi.




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