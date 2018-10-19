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Bina ve eklentilerinden hırsızlık yapan şebeke çökertildi

Bartın’da hırsızlık yaptıkları yerlerde bulunan güvenlik kameralarını yönlerini değiştiren şebeke kıskıvrak yakalandı.

Bartın'da hırsızlık yaptıkları yerlerde bulunan güvenlik kameralarını yönlerini değiştiren şebeke kıskıvrak yakalandı. Zanlıların girdikleri bina ve eklentilerindeki para edecek ne varsa çaldıkları belirlendi.


Edinilen bilgilere göre, E.B,F.B ve O.K. isimli şahıslar Bartın'da bazı binaların içerisinde ve eklentilerinde ikamet sahiplerinin çamaşır makinesi, buzdolabı, bulaşık makinesi, kablo, peteklerinin çalarak satmaya başladı. Zanlılar girdikleri binalardaki güvenlik kameralarının da yönlerini değiştirerek, izlerini kaybettirmeye çalıştı. Şikayetlerin üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri zanlıları çevredeki güvenlik kameralarının yardımı ile kıskıvrak yakaladı.


Yakalanan 3 şüphelinin binalarda bulunan para edecek ne varsa söküp hurdacılara sattıkları tespit edildi. Çalıntı malları alan hurdacılara da hırsızlık malı satın almaktan adli işlem başlatıldı. Hurdalıklarda yapılan incelemelerde çalınan malzemelerin bir kısmının hurdacıda geri dönüşüm için presletildiği tespit edildi.


Olayla ilgili başlatılan tahkikatın sürdüğü öğrenildi.

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