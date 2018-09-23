Bir gün önce milletvekilinin incelediği hastane inşaatında ki kazada bir kişi öldü

Bartın'da hastane inşaatının yapıldığı bir kişinin öldüğü bir kişinin de yaralandığı olay yerinde bir gün önce Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç'un giderek incelemelerde bulunduğu ortaya çıktı.

Şiremirçavuş Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen göçükte kamyon şoförü yaşamını yitirmiş, kepçe operatörü ise yaralanmıştı. Olaydan bir gün önce ise Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç'un bölgeye giderek incelemelerde bulunduğu ve sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı ortaya çıktı.

Tunç, yaptığı yayında şu ifadelere yer verdi:

“Şu anda 400 yataklı Bartın devlet hastanesi inşaatının şantiyesindeyiz. Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Çalışanlara kolaylıklar dilemek için geldik. Şu anda hızlı bir çalışma var. Bartın 400 yataklı devlet hastanemiz Şiremirçavuş Mahalle'mizde Bartın şehir merkezinde diyebiliriz. Yürüme mesafesinde ulaşılabilecek. 127 dönüm arazi üzerinde inşa ediliyor. 96 bin metrekare kapalı alanı olacak. İçerisinde 400 yatak, tek kişilik odalar, son sistem, eğitim araştırma hastanesi seviyesinde büyük bir sağlık kompleksini inşallah Bartın'a kazandıracağız. Sağlık Bakanımızla beraber seçimden önce temelini atmıştık. O günden bu yana hafriyat çalışmaları sürüyor. 27 ameliyathanesi olan büyük bir sağlık kompleksi inşallah 2.5 yıl içerisinde bitirilmesi söz konusu. Bölgedeki Kastamonu'nun ilçeleri, Zonguldak'ın ilçelerine de hizmet verebilecek kapasitede. Hasta başına 2 aracın burada aynı anda otopark yapabileceği büyük bir sağlık tesisini Bartın'a kazandıracağız. Bartın'a şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.”