Bir semt pazarıda Karaçay’a

Bartın Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bir süre önce yapım çalışmalarına başlanan Karaçay Mahallesi semt pazarında sona gelindi.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Cemal Akın, “Semt pazarları projemizi bir bir hayata geçiriyoruz. Daha önce Hendekyanı Caddesi, Kaynarca Caddesi, Cumhuriyet Yaşam Merkezi, Kavaklı Caddesi, Hürriyet Mahallesi’ne yaptığımız semt pazarlarına bir yenisini ekliyoruz. Karaçay Mahallesi sakinlerinden gelen talepler üzerine Karaçay Piknik Alanı girişinde yapmış olduğumuz semt pazarımızın çalışmaları tamamlanmak üzere. Kısa bir süre içinde çalışmalarımızı tamamlayarak bu çalışmamızı halkımızın hizmetine sunacağız. İhtiyaç bulunan noktalarda semt pazarları yapmaya devam edeceğiz” dedi.