Bisiklet yoluna güvenlik önlemi

Bisiklet yolu delinatörler ile güvenli hale getirildi.

Bartın Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar ile ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Cemal Akın, “İlimizde uygunsuz park ve trafik güvenliğinin sağlanması için birçok noktada delinatör sistemi yerleştirdik. Bu çalışmamız olumlu yönde katkı sağladı. Ekiplerimiz son olarak altyapı ve üstyapısını yeniden düzenlediğimiz İnkumu İskele Mahallesi’nde halkımızın hizmetine sunduğumuz 1500 metrelik bisiklet yolunu delinatörler ile muhafaza altına aldı. Bu çalışma ile araç trafiğinde meydana gelen olumsuz parkları önleyerek bisiklet kullanmayı seven vatandaşlarımıza huzur ve güven içinde ulaşım imkânı sağlamış olduk” dedi.