Bitkin vaziyette bulunan gri balıkçıl kuşu tedavi edildi

Bartın'ın Ulus ilçesinde aç kalan ve yarı baygın halde bulunan gri balıkçıl kuşu tedavi edilerek doğal yaşama bırakıldı.

Ulus Zabıta Müdürlüğü personeli tarafından Ulus Yüksekokul bahçesinde baygın vaziyette gri balıkçıl kuş bulundu. Durumun Doğa Koruma Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirilmesi üzerine balıkçıl kuşu teslim alan ekipler Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nün veteriner hekimine tedavi ettirdi. Gri balıkçıl kuşu, bakımı ve tedavisinin ardından doğal yaşam alanına tekrar bırakıldı.