Böyle dolandırıcılık görülmedi

Bartın'da hacizli ve rehin durumdaki araç sahipleri ile notersiz satış gerçekleştirdikleri vatandaşları dolandıran şebeke çökertildi. 50'ye yakın vatandaşı dolandıran zanlıların araç satımı yapmaya çalıştıkları anlar güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre S.K., T.A. ve H.U. isimli şahıslar, hacizli,rehinli araç sahiplerine ulaşarak araçlarını kaparo vererek senetle satın alma yoluyla dolandırıcılık faaliyetleri gerçekleştirdi. Satın alma işlemini gerçekleştiren zanlılar, parçalayıp satıkları araçların senetlerini de ödemedi. Zanlıların ayrıca internetten ulaştıkları bazı kişilere de noter satışı olmadan senetle satış yaptıkları ve daha sonrasında çalıntı ihbarı yaparak bu araçları geri teslim aldıkları belirlendi.

Durumun Bartın Emniyet Müdürlüğü'ne bildirilmesinin ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 3 kişiyi teknik takibe aldı. Bir süre sonra operasyon için düğmeye basan ekipler S.K , T.A ve H.U'yu suçüstü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi nöbetçi mahkeme tarafında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlıların satmayı başaramadığı araçlar da sahiplerine teslim edildi. Ekipler, Araç alım ve satım işlemlerinin noter yolu ile yapılması ve ticari iş ve işlemlerde güvene dayalı işlemlerin sonrasında noter huzurunda tasdik ettirilmesi konusunda mağdurları uyardı.