BÜ İslami İlimler Fakültesi kalite danışmanlık eğitimleri

Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nin Teknik Destek Programı kapsamında BAKKA’ya sunduğu ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin Kurulması’na yönelik danışmanlık hizmeti alma projesi tamamlanıyor.

Proje kapsamında akademik ve idari personel 3 gün boyunca yoğun bir ‘iç denetçi’ eğitimden geçti. Bu doğrultuda İslami İlimler Fakültesi tarafından hazırlanan proje tamamlanarak, ISO 9001: 2015 denetimlerine hazır hale geldi.

Denetim öncesi yapılan ‘Yönetimi Gözden Geçirme Toplantısı’na katılan İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Azize Toper Kaygın, “Proje aşamasından itibaren sürecin her döneminde aktif görev alan tüm akademik ve idari personelimize, çalışmalarımızı başından beri destekleyen Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Orhan Uzun’a gönülden teşekkür ediyorum” dedi.