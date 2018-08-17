BÜ mezunlarından KPSS başarısı

ÖSYM’nin açıkladığı KPSS 2016 yılı başarı istatistiklerine göre Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler fakültesinde bulunan İşletme, iktisat, siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümleri alan testinden aldıkları puanlar ile üst sıralarda yer aldı. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü alan testi sınavında Türkiye genelinde 19’uncu, İşletme Bölümü 48’inci, İktisat Bölümü ise 55’inci oldu. 2008 yılı ve sonrasında kurulan üniversiteler sıralamasında da alan testi bazında İktisat Bölümü ise 2’inci, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 3’üncü, İşletme Bölümü 5’inci, oldu. Bölge Üniversiteleri arasında da üst sıralarda yer alan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, alan testi başarı sıralamasında tüm bölümleri ile ilk 2’de yer aldı. Başarı istatistikleri incelendiğinde 2012 yılında ilk mezunlarını veren İktisat Bölümü başarı sıralamasını her yıl olduğu gibi 2016 yılında da yukarılara taşıdı.

“Başarılarımız katlanarak artacaktır”

Elde edilen yüksek sıralamalarda emeği geçen akademisyenleri ve öğrencileri tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, verdikleri kaliteli eğitimin sıralamalara yansımasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Rektör Uzun, “Üniversite olarak verdiğimiz kaliteli eğitimin yanı sıra, öğrencilerimizi karşılaşacakları sınavlara hazırlamaya özen gösteriyoruz. Çünkü en büyük gayelerimizden birisi de mezunlarımızı iş sahibi yapabilmek. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarımızın KPSS 2016 sonuçlarına bakıldığında karşımıza bir gurur tablosu çıkıyor. Bu sonuç genel yaklaşımımızın ne denli faydalı olduğunu gösteriyor. Biz her zaman öğrenci odaklı bir üniversite olduk ve olmaya devam edeceğiz. Alınan sonuçlarda büyük payı olan, bizlere bu mutluluğu yaşatan değerli akademisyenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. İnanıyorum ki eğitim kalitemizden ve genel yaklaşımımızdan taviz vermediğimiz sürece başarılarımız her alanda katlanarak artacaktır.” dedi.