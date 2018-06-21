Bartın Üniversitesi Fen ve Mühendislik Fakülteleri öğrencilerinin hazırladığı 6 proje TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer bulundu.

Fen Fakültesi öğrencilerinden Beyza Atik’in yürütücüsü olduğu ve danışmanlığını Dr. Öğr. Üyesi Recep Taş’ın üstlendiği “Ebegümeci (Malva Sylvestris) Kullanılarak Diş Macunu Hazırlanması ve Antibakteriyel Etkilerinin Belirlenmesi” adlı proje, öğrencilerden Nuri Bulut ile Yusuf Şenses’in yürütücüsü olduğu ve danışmanlığını Prof. Dr. Cevdet Uğuz ile Dr. Öğr. Üyesi Fahriye Zemheri’nin üstlendiği “Drosophila Melanogaster’de Nonilfenol ve C Vitaminin Telomer Bölgeleri Üzerindeki Etkisi” adlı proje ile öğrencilerden Hilal Nur Özcan, Selda Biçer ile Şöhret Kübra Yüksel’in yürütücüsü olduğu ve danışmanlığını Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Erdem’in üstlendiği “Kapsantin Sekonder Metabolitinin Antioksidan ve Anti-Kanser Etkilerinin Belirlenmesi” adlı proje TÜBİTAK tarafından “2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı” kapsamında desteklenen projeler arasına girmeye hak kazandı.

Ayrıca Mühendislik Fakültesi öğrencilerden Hacı İbrahim Çeliker’in yürütücüsü olduğu ve Dr. Öğr. Üyesi Ali Yaraş’ın danışmanlığını yaptığı “Kağıt Fabrikalarının Atık Çamurundan Selüloz Esaslı Bor Katkılı Kompozit Isı Yalıtım Malzemesi Üretimi” adlı projesi, öğrencilerden Kadir Oruç’un sahibi olduğu ve danışmanlığını Arş. Gör. Kadir Mert Döleker’in yaptığı “Elektron Işını İle Fiziksel Buhar Biriktirme (Eb-Pvd) Tekniği Kullanılarak Üretilmiş Termal Bariyer Kaplamaların (Tbc) Mikroyapısal Özelliklerinin ve Yüksek Sıcaklık Oksidasyon Davranışlarının İncelenmesi” ile öğrencilerden Burak Aktaş’ın hazırladığı ve danışmanlığını Dr. Öğretim Üyesi Gülten Güneş’in yaptığı “Bartın İli Kuyu Sularında Mevsimsel Kalite Değişimlerinin Belirlenmesi” isimli projenin de desteklenmesi uygun bulundu.

İslami İlimler Fakültesi öğrencileri tarafından yapılan 6 projenin desteklenmesi konusunda ise değerlendirmelerin devam ettiği öğrenildi.

“Proje kültürünün oluşması gelecek için umut vericidir”

Hazırlanan projelerden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, bu tür destek programlarının önemine vurgu yaptı.

Rektör Uzun, “Geleceğimizi emanet edeceğimiz ve yarının bilim insanları olarak gördüğümüz bugünün gençlerinin proje kültürüyle yetişmeleri çok önemli. Üniversitemizde bu kültürün oluştuğunu görmekten dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Öğretim üyelerimizin özverisi ve öğrencilerimizin azmi ile eminim ki ilerleyen tarihlerde daha çok başarıya imza atacağız. Bu tür destek programları ile öğrencilerimize kendilerini kanıtlama imkânı sunan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Sayın Hasan Mandal’a teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.