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08 Haziran 2018 14:16

BÜ öğrencisi Buse Tosun Avrupa Şampiyonu oldu

Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) öğrencisi milli sporcu Buse Tosun, 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazandı.

BÜ öğrencisi Buse Tosun Avrupa Şampiyonu oldu

08 Haziran 2018 14:16


İstanbul’da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Bartın Üniversitesi BESYO öğrencisi Buse Tosun, şampiyon oldu. Şampiyonada kadınlar 68 kilo finalinde Buse Tosun, Rus Khanum Velieva ile karşılaştı. Büyüklerde Avrupa üçüncülüğü bulunan ve Olimpiyatlarda da ülkemizi temsil eden Buse Tosun, çekişmeli geçen müsabakada rakibini 6-5 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.



Buse Tosun: “Hedef Olimpiyatlar”


Aldığı başarıyı Türk halkına ve ailesine armağan ettiğini belirten Buse Tosun, “Biz bayan güreş milli takımı olarak bu zamana kadar birçok başarıya imza attık. Yıldızlarda, gençlerde ve büyüklerde çok çalıştık, gayret ettik ve başarılar elde ettik. Ben bu madalyayı halkımıza ve aileme armağan ediyorum. Hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları. İnşallah orada da ülkemiz en iyi şekilde temsil edeceğiz” dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Tosun’a tebrik


Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya alan Buse Tosun’a tebrik telgrafı gönderdi. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan sporcumuz Buse Tosun’a tebrik telgrafı göndermiştir” ifadelerine yer verildi.



Rektör Uzun, şampiyon öğrencisini kutladı


Aldığı başarıdan dolayı Buse Tosun’u tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise, “Üniversitemiz öğrencisi Buse Tosun, dün olduğu gibi bugün de aldığı başarılarla bizleri gururlandırmıştır. Daha önce birçok şampiyonluğa ve dereceye imza atan öğrencimiz, Brezilya’nın Rio kentinde yapılan olimpiyatlarda ülkemiz temsil etti. Kendisini tebrik ediyor, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda da madalyayla döneceğine inanıyorum” açıklamasında bulundu.


Bartın Üniversitesi BESYO Müdürü Doç. Dr. Taner Bozkuş da şunları söyledi:


“Buse Tosun, çalışkanlığı ve azmiyle bir başarıya daha imza atarak, ülkemizdeki herkesi gururlandırmıştır. Kendisini kutluyorum.”




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