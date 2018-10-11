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BÜ'de Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programı açıldı

Bartın Üniversitesi’nin Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) yaptığı başvuru sonucunda Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) bünyesinde Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programının açılması uygun görüldü.

Bartın Üniversitesi'nin Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) yaptığı başvuru sonucunda Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) bünyesinde Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programının açılması uygun görüldü.


Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programının açılmasıyla ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli, araştırmacı ve yeniliklere açık kalifiye ara eleman yetiştirmeyi amaçladıklarını belirten Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür V. Prof. Dr. Ahmet Karadağ, “Üniversitemiz bünyesinde yeni açılan bu bölümden mezun olan öğrencilerimiz, edindikleri mesleki bilgi ve becerileriyle oldukça geniş iş olanaklarına sahip olacaktır” dedi.


"İhtiyaçlara yanıt veriyoruz"


Çağın gereksinimleri ve ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda yeni bölüm ve programların açıldığını kaydeden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise “Estetik ve güzellik konusu günümüzde önemli bir sektör haline gelmiş ve dolayısıyla ciddi bir istihdam alanı oluşmuştur. Bu alana harcanan ücret miktarı her geçen gün artarken, buna koşut olarak ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağına duyulan ihtiyaç da artmaktadır. Üniversitemiz bünyesinde yeni açılan programımızla ülkemizin bu doğrultuda istihdam ihtiyacının karşılanması hedeflenmektedir. Bu düşüncelerle her zaman desteğini yanımızda hissettiğimiz başta YÖK Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç olmak üzere tüm YÖK Üyelerimize şükranlarımı sunuyorum.” diye konuştu.

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