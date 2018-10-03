BÜ'de ‘Yabancı Dil Öğreniminde Motivasyon' eğitimi verildi

Bartın Üniversitesi Ağdacı Kampüsündeki Konferans Salonunda gerçekleştirilen eğitime, Yabancı Diller Yüksekokulu öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. Oxford Üniversity Press temsilcisi İsmail Sezgin tarafından verilen eğitimlerde öğrencilere İngilizce'nin 73 ülkede ortak veya resmi dil olarak kullanıldığı vurgulandı.

Öğrencilere sosyal bir hayat ve iyi bir kariyere sahip olmaları için İngilizce'yi konuşabilmeleri gerektiğini de vurgulayan Sezgin, “İngilizce'yi anadili dışında kullanan kişilerin sayısı 2 milyara yakındır. Tüm dünyada gönderilen postaların, faxların ve yapılan telefon görüşmelerinin yüzde 80'i İngilizce'dir. Dünyanın pek çok noktasında yaklaşık 1 milyon yetişkin ve 52 milyon öğrenci her gün İngilizce derslerine girmektedir. İngilizce ticaretin, bilimin, diplomasinin, uluslararası iletişimin, havacılığın, denizciliğin ve internetin ortak dilidir. Bu nedenle İngilizce'yi çağımızın bir gereği olarak öğrenmeliyiz” dedi.

Dünyada üretilen bilginin yüzde 87'sinin İngilizce olduğunu da aktaran Sezgin, “Dünyada her yıl, üst üste konulduğunda 6 bin kilometre yüksekliğe erişecek sayıda CD'yi dolduracak miktarda, her alanda bilgi üretilmektedir. Bu bilginin yüzde 87'si İngilizce'dir. İnternette bulunan milyarlarca gigabyte bilginin yüzde 86'sı İngilizce'dir. Bütün bunların bir sonucu olarak; pek çok alanda İngilizce bilen nitelikli insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Nitelikli insan gücü ihtiyacı ülkemizde de İngilizce öğrenme isteğini artırmıştır. Bu nedenledir ki; İngilizce eğitimi günümüz koşullarında bir zorunluluk haline gelmiştir.” diye konuştu.

Eğitim, karşılıklı soru ve cevapların alınmasının ardından son buldu.