Bülent Ecevit Bulvarı’nda sona gelindi

Kemerköprü Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı’nda tamamlanan alt yapı çalışmalarının ardından Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın’ın talimatı ile başlatılan üst yapı yenileme çalışmalarında sona gelindi. Karo taş ile çift taraflı olarak engelli vatandaşlarımıza uygun şekilde yapılan 8 bin 500 metrekare kaldırım ile birlikte, 7 bin 200 metrekare sıcak asfalt yol işi tamamlandı. Yaya ve araç trafiği güvenliği için şerit çizgileri ve yaya geçidi çizgilerinin çizim işi ile ahşap saksıların montaj işlemleri ise devam ediyor. Bartın Belediyesi marangozhanesinde yapılan, bulvar boyunca yol kenarlarını süsleyecek olan 80 adet ahşap saksıda Tijli Alev Ağacı, Altuni Topmazı Bitkisi ve Mevsimlik Kadife Çiçeği yer alacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Cemal Akın, “Ekiplerimizin gayretli çalışması sonucunda kısa sürede Bülent Ecevit Bulvarı çalışmamızı tamamlama aşamasına geldik. Güzel Şehrimiz hep en iyisini hak ettiği için yapabildiğimizin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Halkımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.