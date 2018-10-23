Çaldı, yakalandı, 'Pişmanım' dedi

Bartın'da apartmanın giriş katındaki bisikleti çalan zanlı güvenlik kamerası sayesinde yakayı ele verdi.

Edinilen bilgilere göre, Bartın'ın Esentepe Mahallesi'nde Bartın Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan A.K. isimli müştekinin apartmanının girişinde bulunan 3 bin 500 TL değerindeki bisikleti çalındı. Durumun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bildirilmesinin ardından bölgede yapılan güvenlik kameraları incelemesinde çalınan bisikletin daha önce de birçok suçtan sabıka kaydı bulunan bulunan O.K tarafından çalındığı tespit edildi. İlk sorgusunda pişman olduğunu belirten zanlıyla ilgili başlatılan tahkikatın sürdüğü öğrenildi. Diğer yandan zanlının bisikleti çaldıktan sonraki görüntüleri güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.