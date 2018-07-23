Çaldıkları bisikletlerle araç soydular

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Turgut Yolcu adlı vatandaşın aracında bıraktığı cüzdanının çalındığını bildirmesi üzerine çalışma başlatan Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden araçtan hırsızlık yaptıkları belirlenen C.T. ve D.T.’yi kıskıvrak yakaladı. Zanlıların yapılan sorgusunda olay anında kullandıkları bisikletleri de çaldıkları ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Bartın Kapalı Cezaevine gönderildi.