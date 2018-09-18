Çalıştay çalışmaları sanat galerisi'nde devam ediyor

Bartın Resim ve Sanat Müzesi Çalıştay'ı' için şehre gelen Akademisyen ve ressamları Bartın Belediyesi Sanat Galerisi'nde ziyaret ederek yapılan çalışmaları inceledi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Cemal Akın, “Gerek yurt dışında gerekse de ülkemizde sanat ve resim dünyasının çok değerli akademisyen ve ressamların bir araya geldiği resim ve sanat müzesi çalıştayı dokuz gün şehrimizde gerçekleşecek. Çalıştay için ilimize gelen değerli ressamlarımız Bartın Belediyesi Sanat Galerisi'nde çalışmalarını sürdürüyorlar. Kendileri ziyaret ederek yapmış oldukları çalışmaları inceledim. Çalıştayın şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi. Başkan Akın, ziyaret sonrası çalıştaya katkılarından dolayı değerli akademisyen ve ressamlar Basri Erdem ve Ramiz Aydın'a teşekkür belgesi takdim etti.