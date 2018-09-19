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“Can dostları hareketi” projesi konuşuldu

Bartın İstiklal İlkokulu Öğretmeni İlter Altun, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın’ı ziyaret ederek Can Dostları Hareketi ile ilgili görüş alışverişi yaptı.

Bartın İstiklal İlkokulu Öğretmeni İlter Altun, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın'ı ziyaret ederek Can Dostları Hareketi ile ilgili görüş alışverişi yaptı.


Makam odasında gerçekleşen ziyarette Milli Eğitim Bakanlığı'nın “Can Dostları Hareketi” projesi konuşuldu. Nazik ziyareti için Altun'a teşekkür eden Başkan Cemal Akın, ihtiyaç duydukları her konuda Bartın Belediyesi olarak gereken desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.


Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Milli Eğitim Bakanlığı'nın “Can Dostları Hareketi” projesinin konusunu oluşturan Trafikte Sorumluluk teması ile ilgili bilgilendirme yapmak amacıyla ziyaretime gelen İstiklal İlkokulu Öğretmeni İlter Altun ile proje hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Nazik ziyaret için İstiklal İlkokulu Öğretmeni İlter Altun'a teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” dedi.

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