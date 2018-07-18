Zanlılar ifadelerinde şahsı, kendilerine sarkıntılık ettikleri için öldürdüklerini iddia etti.

Bartın’da manavda çalışan 35 yaşındaki Şükrü Keskin 15 önce kayboldu. Çocuklarından haber alamayan ailesinin yaptığı ihbarın ardından emniyet güçleri tarafından yapılan arama çalışmalarına rağmen gence bir türlü ulaşamadı. Gencin cesedine 15 gün sonra ırmağa atılmış varilin içinde ulaşılabildi. Bartın Irmağı’nda tekne turu yapan vatandaşların Orduyeri Köprüsü altında varil içinde ceset görmelerinin ardından olay yerine gelen emniyet güçleri tekneyle varili sudan çıkarttı. Ceset üzerinde yapılan incelemede öldürülen kişinin kayıp olan Şükrü Kesgin olduğu belirlendi.

Keskin’in öldürüldükten sonra bacaklarının kesilerek varile konduğu tespit edildi. Olayın ardından Kesgin’in en son yanında olan Hulisi G. ve Sercan A. isimli şahısları göz altına alan Emniyet Müdürlüğü ekipleri yapılan sorguda cinayeti aydınlattı. Yapılan sorgulamada kayıp Şükrü Kesgin’in kendilerine cinsel yönden sarkıntılık yaptığını bu duruma sinirlenerek önce sopayla sonra bıçakla öldürdüklerini söyleyen zanlılar şahsı öldürdükten sonra bacaklarını keserek dışardan buldukları varile yerleştirdiklerini ve el arabasıyla ırmağa attıklarını ifade ettiler. Keskin’in cesedi yapılan incelemenin ardından Bartın Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırılırken, zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.