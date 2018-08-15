“Çeşm-i Cihan” yuvaya döndü

Yarışmaya katılma süreci ve akabinde yaşananlar hakkında konuşan ve Bilim ve Teknoloji Kulübü Başkanı Umut Kayabaşı, ilk defa böylesi bir yarışmaya katılmalarına rağmen hem duruşları hem de bilgi birikimleri ile farklı olduklarını belirtti. Uzun ve hummalı bir çalışma döneminin sonunda araçlarını ortaya çıkardıklarını belirten Kayabaşı, seneye daha yüksek başarılarını hedeflerini söyledi. Kayabaşı, “ 24 Eylül 2017’de yaptığımız ilk toplantıda elektrikli bir araç üretmeye karar verdik. Bu kararın ardından TÜBİTAK’ın Efficiency Challange kurallarını inceleyerek kendimize bir yol haritası çizdik ve akabinde ekibimizi oluşturduk. TÜBİTAK’ın başvurumuzu kabul etmesiyle birlikte çalışmalarımız hızlandırdık. Mühendislik fakültemizin değerli hocaları her zaman yanımızda oldular ve bize destek verdiler. Aylar süren tasarım süreci ve ardından yapılan montaj ile aracımızı yarışmaya hazır hale getirdik. Teknik kontrolleri başarı ile geçtikten sonra katıldığımız yarışlarda verimlilik alanında 22’nci, hız sıralamasında 6’ncı, ilk defa katılan takımlar sıralamasında ise birinci olmayı başardık. Bu başarıda büyük emekleri olan Rektörümüz Prof. Dr. Orhan Uzun’a, Mühendislik Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Mustafa Aral’a, Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sabri Gök’e, danışmanımız Dr. Öğr. Üyesi Abid Ustaoğlu’na, Otomotiv Mühendisi Umut Akkaya’ya, Erbay Motor firmasına ve tüm sponsorlarımıza kendim ve kulübüm adına teşekkür ediyorum. Son olarak takım arkadaşlarıma ortaya koydukları performans ve inançlarından dolayı minnettarım. Takım olarak harika bir iş çıkardık” dedi.

“Bu öğrenciler ülkemizin ‘yerli ve milli’ üretimine büyük faydalar sağlayacak”

Bilim ve Teknoloji Kulübü’nün yaptıkları araç ve katıldıkları yarışma ile çok önemli bir adım attıklarını ifade Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, aldıkları başarılı sonuçlardan dolayı tüm öğrencileri tebrik etti. Öğrencileri atölyede ziyaret eden Rektör Uzun gelecek adına ümitli olduğunu sözlerine ekledi. Rektör Uzun, “Üniversitemiz adına heyecan verici bir dönem yaşıyoruz. Bilim ve Teknoloji Kulübümüz öğrencileri tarafından geliştirilen elektrikli otomobil TÜBİTAK tarafından düzenlenen yarışmalara katıldı. Eleme turlarını geçtiler, teknik açıdan hiçbir eksiklerinin olmadığı tescillendi. Yarışın tüm turlarını tamamladılar. Öğrencilerimiz yaklaşık bir yıldır devam eden kararlı mücadelelerin meyvesini aldılar. Hız kategorisinde genel sıralamada 6’ncı oldu aracımız. Kendilerini tebrik ediyorum. Ancak bu daha bir başlangıç. Elbette öğrencilerimizin kendilerini geliştirmeleri gereken noktalar var. Üniversitemizin genel yaklaşımı olan ‘sürekli iyileşme’ yaklaşımı onlar için de geçerli. Öğrencilerimizin yaptıkları bu ilk aracı gelecek yıllarda geliştirerek daha iyi noktaya taşıyacaklarına ben inanıyorum. Önemli olan bu birikimi gelecek nesillere de aktarmak. Yeni açılan Bilgisayar Mühendisliği ile Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümlerimize katılan öğrencilerimizle ile birlikte pek çok noktada ilerlemeye sağlayacağımızı biliyorum. Tüm kalbimle inanıyorum ki bu yarışmalara katılan öğrencilerimiz gelecekte ülkemizin yerli ve milli üretimine büyük faydalar sağlayacaktır. Kendilerinin yetişmesinde emeği geçen hocalarımızı ve öğrencilerimizi can-ı gönülden kutluyorum.” dedi.