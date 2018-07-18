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18 Temmuz 2018 15:07

Cinayet zanlıları keşifte her şeyi anlattı

Bartın’da, 15 gün önce kaybolan ve cesedi varil içerisinde ırmakta bulunan şahsın cinayet zanlıları, götürüldükleri keşifte olayı ayrıntısına kadar anlattı.

Cinayet zanlıları keşifte her şeyi anlattı

18 Temmuz 2018 15:07

Zanlıların cinayetin ardından ayrıca öldürdükleri şahsın cep telefonunu satmak için telefon bayisine gittikleri tespit edildi.


Bartın’da öldürülerek bacakları kesildikten sonra varille ırmağa atılan Şükrü Keskin’in cinayetinde yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Olayın ardından yakalanan cinayet zanlıları Hulisi G. ve Sercan A. isimli şahıslar olay yeri keşfine götürüldü. Zanlılar olayın yaşandığı evin önünde cinayeti nasıl işlediklerini ayrıntısına kadar anlattı.


Diğer yandan zanlıların Şükrü Keskin’i öldürdükten sonra üzerinde bulunan cep telefonunu alıp satmaya çalıştıkları görüntülere de ulaşıldı.




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