Cinayet zanlıları keşifte her şeyi anlattı

Zanlıların cinayetin ardından ayrıca öldürdükleri şahsın cep telefonunu satmak için telefon bayisine gittikleri tespit edildi.

Bartın’da öldürülerek bacakları kesildikten sonra varille ırmağa atılan Şükrü Keskin’in cinayetinde yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Olayın ardından yakalanan cinayet zanlıları Hulisi G. ve Sercan A. isimli şahıslar olay yeri keşfine götürüldü. Zanlılar olayın yaşandığı evin önünde cinayeti nasıl işlediklerini ayrıntısına kadar anlattı.

Diğer yandan zanlıların Şükrü Keskin’i öldürdükten sonra üzerinde bulunan cep telefonunu alıp satmaya çalıştıkları görüntülere de ulaşıldı.