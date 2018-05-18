Çınçı, “Bartın’a kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz”

Osmanlı İmparatorluğu Sultan Murat Han Dönemi olmak üzere Cumhuriyet Dönemini de kapsayacak şekilde 1876’dan 2009 yılına kadar birçok tarihi paranın yer aldığı serginin açılışına Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, MHP Bartın Milletvekili Adayı Orhan Kırşanlı, MHP İl Başkanı Ercüment Özçelik, Kadın Kolları Başkanı Nuran Akmaz, Servet Çınçın, AK Parti Milletvekili Aday Adayı Murat Yıldırım ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Servet Çınçın koleksiyonla ilgili “Aile koleksiyonumuz 1990’lı yıllardan itibaren oğullarımla birlikte devam ettirince doğal olarak çok zengin bir hal aldı. Osmanlı Döneminde Sultan Murat Han Dönemini de kapsayarak Cumhuriyet döneminden itibaren madeni, gümüş ve kağıt paralar bulunuyor. Cumhuriyetin ilk yıllarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sağlığında ilk basılan kağıt paralarla birlikte bir koleksiyona sahibiz. Birkaç eksiğimiz dışında cumhuriyet döneminin paralarını toplamaya gayret ettik. Bunu Bartın’a kazandırmanın Kent Müzesinin güzellikleri içerisinde bir süre sizlere sergilemenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah bu paralarla zamanda bir yolculuğa çıkarız. Hepinize güzel Ramazanlar diliyorum. Bu sergide emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ise Bartın Kent Müzesinin açıldığı günden bugüne kadar 60 bin civarında kişinin müzeyi ziyaret ettiğini söyledi. Akın, “Servet Beye koleksiyonu için çok teşekkür ediyorum. Sultan Murat’tan kalma paraları biriktirip bugüne kadar getirebilmek öyle kolay değil. Kent Müzemiz açıldığı günden bugüne kadar 60 bin civarında vatandaşımız tarafından ziyaret edildi. Demek ki Bartın’da böyle bir şeye ihtiyaç varmış. Şuanda 3 müzeyle ilgili daha çalışma yapıyoruz. Birisi resim müzesi, birisi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler müzesi biri de su müzesi. İnşallah onlarda hizmette girer” şeklinde konuştu.