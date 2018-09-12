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Çocuk oyun parkı bakımdan geçiyor

Bartın’da Karaçay Piknik Alanı’nda ki çocuk oyun parkı Bartın Belediyesi Park ve Bahçeler ekipleri tarafından bakımdan geçiyor.

Bartın'da Karaçay Piknik Alanı'nda ki çocuk oyun parkı Bartın Belediyesi Park ve Bahçeler ekipleri tarafından bakımdan geçiyor.


Çalışma hakkında bilgi veren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, "Yaz mevsiminde halkımız tarafından yoğun ilgi gören Karaçay Piknik Alanımızın deforme olan çocuk oyun parkında bakım onarım çalışması başlattık. Ekiplerimiz oyun alanının zemininde iyileştirme çalışmaları yapıyor. Bu çalışmanın yanı sıra bir yandan hasar gören oyun grupları tamir edilirken bir taraftan da uzayan yabani otlar ve ağaç dalları temizleniyor. Çalışmalar tamamlandığında parklarımızı hem daha güvenli hale getirmiş hem de daha güzel bir görünüm kazandırmış olacağız” dedi.

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