Çocuklar boyama kitabıyla sağlıklı yaşamayı öğrenecek

Bartın Üniversitesi ile Bartın İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde anaokulu ve ilkokulda eğitim gören çocuklar için “Gülen Yüzler İçin Sağlıklı Yaşam Boyama Kitabı” hazırlandı. Çocuklara sağlıklı yaşamayı eğlenceli şekilde öğretecek olan kitabın ilk 13 sayfası boyama yapılarak halk sağlığı bilinci aktarılıyor. Son iki sayfasında ise çocukların zihinsel gelişimlerinin ön planda tutulduğu alanlar yer alıyor. Boyama kitabıyla mutlu, sağlıklı ve başarılı bireylerin yetiştirilmesine katkı sunulması hedefleniyor.

“İyi bir gelecek, sağlıklı bireylerle mümkün olacak”

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, iyi bir gelecek için sağlıklı bireylerin olmasının önemli olduğunu vurgulayarak, “Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın çağın şartlarına uygun olarak hem zihinsel hem de fiziksel gelişimlerini en doğru şekilde sağlamasına büyük önem veriyoruz. Bu noktada 0-6 yaş arası dönemin çocukların gelişiminde öneminin farkındayız. Bu boyama kitabıyla da bir yandan çocuklarımızın yaratıcılıklarını ortaya çıkarmayı hedeflerken diğer yandan eğlenerek sağlıklı yaşam ile ilgili bilgileri edinmesini istedik. Bu düşüncelerle boyama kitabının ortaya çıkmasında desteklerini esirgemeyen Bartın Valimiz Sayın Nusret Dirim’e ve işbirliğinden dolayı Bartın İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç’a teşekkür ediyorum. Ayrıca akademik yetkinlikleriyle bu eserin ortaya çıkmasında önemli pay sahibi olan öğretim elemanlarımızı da tebrik ederim.” dedi.

Bartın İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç ise hazırlanan boyama kitabında emeği geçenlere teşekkür ederek, kitabın anaokulu ve ilkokul öğrencilerine dağıtılacağını söyledi.

“Gülen Yüzler İçin Sağlıklı Yaşam Boyama Kitabı”ndaki çizimlerin hazırlanmasında Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitim Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Süreyya Genç ile Arş. Gör. İsmail Eyüpoğlu yer alırken, kitabın tasarımını Bartın Üniversitesi Bartın Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarımı Programından Öğr. Gör. Nebi Arslan yaptı.