Çocuklarda Mahremiyet Bilincini Geliştirme Yolları Konferansı

Bartın Üniversitesi Ağdacı Konferans Salonunda düzenlenen konferansta Sosyal Hizmet Uzmanı Cesur Ceylan tarafından çocuklarda mahremiyet bilinci oluşumunda dikkat edilmesi gereken konularda bilgiler verdi.

Ceylan, “Günümüzde gittikçe artan çocuk istismarı vakaları her anne ve babanın çocuğunda mahremiyet bilinci oluşturmasını zorunlu hale getirmiştir. Koruyucu önleyici olabilmek ancak ‘bilinç' gelişimi ile mümkünken mevcut mahremiyet eğitimleri sadece sonuçlar üzerine odaklanarak başta çocuklar olmak üzere anne ve babaları paniğe sevk etmektedir. Bu doğrultuda çocuklarda mahremiyet bilincinin doğru gelişimi çok önemlidir.” dedi.

Konferansta Ceylan tarafından istatistikler, popüler kültür, dildeki yanlışlıklar, toplumsal öğretiler, cinsiyetçi yaklaşım, doğru bilinen yanlışlar, çocukluk kavramı ve bilinç başlıklarında sunum yapıldı.

Etkinlik karşılıklı soru cevapların ardından son buldu.