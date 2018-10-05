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Çocukları sosyal medya üzerinden taciz eden zanlı gözaltında

Bartın’da küçük yaştaki çocukları sosyal medya üzerinden taciz eden zanlı jandarma tarafından gözaltına alındı.

Bartın'da küçük yaştaki çocukları sosyal medya üzerinden taciz eden zanlı jandarma tarafından gözaltına alındı.


İddiaya göre Bartın Kozcağız beldesinde yaşayan 35 yaşındaki evli ve 1 çocuk babası E.Ş. (35) sosyal medya üzerinden küçük çocukları taciz edip cinsel içerikli mesajlar yolladı. Bazı çocuklar da zanlının yazdığı mesajları sosyal medya üzerinden ifşa etti. Mesajları okuyan vatandaşların durumu İl Jandarma Komutanlığına bildirilmesi üzerine zanlı evinde gözaltına alındı.


Öte yandan zanlının, yüzlerde çocuğu sosyal medyadan taciz ettiği belirlendi.

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