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19 Ağustos 2018 13:42

Cumhuriyet Mahallesi’nde çalışmalar devam ediyor

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde araç yollarını sıcak asfalt malzeme ile düzenleyerek bakımdan geçiriyor.

Cumhuriyet Mahallesi’nde çalışmalar devam ediyor

19 Ağustos 2018 13:42


Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Cemal Akın mahalle yollarında çeşitli sebeplerden dolayı tahribata uğramış noktaları sıcak asfaltla sorunsuz hale getirdiklerini söyledi. Akın açıklamasında “Belediye olarak kent genelinde vatandaşlarımıza araçla ve yaya olarak sıkıntısız şekilde ulaşım sağlamak için ne lazımsa yapıyoruz. Bu bağlamda çok sayıda yeni imar yolunu ulaşıma açtık. Yeni merdivenler yaptık. Doğal gaz ve diğer alt yapı çalışmaları dolayısıyla hasar gören yolları yeni baştan düzenledik. Şimdide mahalle yollarımızdaki hasarlı noktaları sıcak asfaltla veya parke taşlarla sorunsuz hale getirerek vatandaşlarımıza sarsıntısız ve sıkıntısız şekilde ulaşım imkânı sağlıyoruz ”dedi.




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